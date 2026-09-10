Stroeykens neemt opvallende beslissing over toekomst

Stroeykens neemt opvallende beslissing over toekomst
Foto: © photonews
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Stroeykens, Huerta, Augustinsson en Bertaccini. Die vier spelers zouden nog wel eens kunnen/moeten vertrekken bij RSC Anderlecht. Om plaats te maken voor andere spelers of omdat ze onder Vitor Bruno op niet te veel kansen meer zullen moeten rekenen.

Aernout Van Lindt

Dan toch geen deal voor Stroeykens: einde verhaal bij Anderlecht ook meteen?

Mario Stroeykens kon in de slotdagen van de transfermercato plots nog naar ... Bulgarije, waar de mercato pas sloot op dinsdagavond 8 september. Ludogorets kwam nadrukkelijk op de deur kloppen bij RSC Anderlecht, dat een transfer van de middenvelder zeker genegen was.

Stroeykens zelf bedankte echter voor een avontuur in Bulgarije en verkoos om geen transfer te maken. Al wil dat ook meteen zeggen dat hij bij RSC Anderlecht opnieuw stappen vooruit zou moeten gaan zetten en tot op heden ziet het er niet naar uit dat hij nog op veel kansen moet rekenen bij paars-wit. Een impasse in wording, zoals eerder al met pakweg Thomas Foket of Mats Rits het geval was?

Aernout Van Lindt

Stroeykens vindt binnen de 24 uur zijn nieuwe club

Na de Franse en de Engelse interesse lijkt het verhaal voor Mario Stroeykens dan plots toch een heel andere kant uit te gaan. De speler is nog steeds in gesprek met Werder Bremen, maar er zijn nog kapers uit andere landen. Met name vanuit Italië en Duitsland is er interesse in de middenvelder van Anderlecht.

Uiteindelijk lijkt het voor Mario Stroeykens Italië te gaan worden. Twee ploegen hebben daar hun interesse kenbaar gemaakt en binnen de 24 uur moet er een vergelijk gevonden worden. De transfermarkt loopt donderdagavond af en dus is het tijd om snel te gaan handelen. 

 

Stroeykens, Huerta, Augustinsson en Bertaccini. Die vier spelers zouden nog wel eens kunnen/moeten vertrekken bij RSC Anderlecht. Om plaats te maken voor andere spelers of omdat ze onder Vitor Bruno op niet te veel kansen meer zullen moeten rekenen.

Van de vier spelers die worden genoemd richting uitgang trokken er afgelopen donderdag al een paar niet mee naar Kazachstan voor de wedstrijd van paars-wit tegen Kairat Almaty. Dat was een zeer duidelijk signaal alvast.

Adriano Bertaccini reisde wel mee naar Kazachstan, maar zijn vooruitzichten onder Vitor Bruno zijn evenmin rooskleurig. De Belg redde Anderlecht nog op de openingsspeeldag tegen RAAL La Louvière, maar kreeg in de duels tegen PAOK en Beveren samen amper vier minuten speeltijd.

Adriano Bertaccini moet op niet te veel kansen meer rekenen bij RSC Anderlecht

De spits levert volgens de beschikbare signalen geen slechte indruk af, maar lijkt niet helemaal te passen binnen het systeem van zijn nieuwe coach. Met Cvetkovic en Sikan staat hij al achter meerdere concurrenten in de pikorde. Ook de nakende komst van Tawfik Bentayeb zal zijn kansen niet vergroten.

En dus wil paars-wit een oplossing zoeken, al dan niet tijdelijk, voor de speler die een jaar geleden de overstap maakte van STVV naar Anderlecht. Bij De Kanaries maakte hij indruk met al zijn doelpunten, maar bij paars-wit kon hij - deels door blessures - nooit helemaal zijn potentieel waarmaken.

Saint-Etienne en Norwich City kloppen op de deur voor Adriano Bertaccini van Anderlecht

Een vertrek is dan ook op komst. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri zijn er alvast meerdere gegadigden opgedoken. Bertaccini zou de opvolger van Stassin kunnen worden, in de veronderstelling dat die Saint-Etienne deze zomer nog zou verlaten.

En ook in Engeland zijn er gegadigden. Norwich City zou ondertussen op de deur kloppen om er de aanvaller bij te halen. Het laatste woord is dus zeker nog niet gezegd in de zaak, maar de kans dat Bertaccini het seizoen zal uitdoen bij Anderlecht wordt steeds kleiner.

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