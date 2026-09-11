OFFICIEEL: Anderlecht komt met goed nieuws, contract tot 2029

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
OFFICIEEL: Anderlecht komt met goed nieuws, contract tot 2029
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4384

Anderlecht blijft werk maken van de toekomst en bindt opnieuw een speler uit de eigen opleiding langer aan zich. Alexander De Ridder zette de voorbije maanden stevige stappen bij de Futures en mocht intussen ook al proeven van het eerste elftal. Hij verlengde tot 2029.

Het gaat om een echte jeugdspeler die duidelijk van plan is om nog lange tijd bij zijn vertrouwde club te blijven. Alexander De Ridder werd geboren in Kiev als zoon van een Belgische vader en een Oekraïense moeder. Hij was amper negen jaar toen hij in 2018 bij Anderlecht terechtkwam, nadat hij zijn eerste voetbalstappen had gezet bij Mariakerke en vervolgens vier jaar voor KAA Gent had gespeeld.

Sindsdien doorliep de middenvelder stap voor stap de jeugdopleiding van paars-wit. In april 2024 maakte hij zijn profdebuut voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

Opleiders tevreden over zijn ontwikkeling

De Ridder groeide vervolgens uit tot een vaste waarde bij de U23 en mocht intussen ook al proeven van het eerste elftal. Op de laatste speeldag van de Play-offs van vorig seizoen kreeg hij ruim een halfuur tegen Union SG. Anderlecht verloor die wedstrijd, maar voor De Ridder betekende het wel zijn officiële debuut bij de grote jongens.

Paars-wit verwacht duidelijk dat er nog meer kansen zullen volgen. De Ridder heeft zijn contract bij Anderlecht namelijk verlengd tot 2029. Het is een mooie beloning voor de middenvelder, die dit seizoen nog geen minuut miste in de Challenger Pro League en zelfs al de aanvoerdersband mocht dragen.

Dit seizoen nog meer kansen bij de A-ploeg?

Het is al de derde keer dat De Ridder zijn contract bij Anderlecht verlengt. “Deze derde contractverlenging betekent heel veel voor mij, zeker na alle mooie stappen die ik vorig seizoen heb gezet. Mijn doel voor de toekomst is om op deze weg verder te gaan, geleidelijk aan meer speeltijd te krijgen en een belangrijke speler te worden binnen het eerste team.”, reageert hij tevreden.

Over zijn kwaliteiten bestaat binnen Anderlecht weinig twijfel. Vooral zijn veelzijdigheid wordt gewaardeerd. De Ridder beschikt over een verzorgde techniek en wordt ook steeds sterker in de duels.

Daarnaast kan hij op verschillende manieren zijn stempel drukken op een wedstrijd. Hij kan assists afleveren, zelf scoren of het spel vanuit het middenveld organiseren. Daarmee beschikt Anderlecht over een moderne en veelzijdige middenvelder die op termijn verder moet doorgroeien richting het eerste elftal.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Alexander De Ridder

Meer nieuws

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

22:46
Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

22:45
"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

23:00
Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

22:09
STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

21:45
Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

21:00
Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

20:15
Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

20:32
🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

19:00
3
🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

20:00
Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

19:30
3
OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

15:00
CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

18:33
LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel! Live

LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel!

17:12
Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit" Reactie

Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit"

00:00
SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

17:52
FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

18:00
2
Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

17:15
6
Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

16:36
Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

16:07
2
Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Reactie

Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht

13:00
5
Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

15:30
1
Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

14:30
Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

14:00
1
🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" Reactie

🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?"

11:00
21
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

13:30
🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

12:50
6
Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

12:00
De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

09:30
Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

11:30
1
De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

10:30
23
LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

10:00
Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

08:00
1
Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

09:00
10
Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

08:30
🎥 Bruno wil Bentayeb niet met alle lof overladen en houdt charmeoffensief bij Anderlecht-fans Reactie

🎥 Bruno wil Bentayeb niet met alle lof overladen en houdt charmeoffensief bij Anderlecht-fans

11/09
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over 🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar Jos Het Ei Jos Het Ei over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit Cerclist Cerclist over OH Leuven - Cercle Brugge: 1-1 CringeMedia CringeMedia over Karakter Hans Vanaken zorgt voor probleem bij Club Brugge: kapitein is twijfelachtig voor Antwerp Goro Goro over Union SG - Lommel SK: 5-0 Tanker Tanker over 🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield pinantie pinantie over 🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" DKMA DKMA over Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved