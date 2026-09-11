OFFICIEEL: Anderlecht komt met goed nieuws, contract tot 2029

Anderlecht blijft werk maken van de toekomst en bindt opnieuw een speler uit de eigen opleiding langer aan zich. Alexander De Ridder zette de voorbije maanden stevige stappen bij de Futures en mocht intussen ook al proeven van het eerste elftal. Hij verlengde tot 2029.

Het gaat om een echte jeugdspeler die duidelijk van plan is om nog lange tijd bij zijn vertrouwde club te blijven. Alexander De Ridder werd geboren in Kiev als zoon van een Belgische vader en een Oekraïense moeder. Hij was amper negen jaar toen hij in 2018 bij Anderlecht terechtkwam, nadat hij zijn eerste voetbalstappen had gezet bij Mariakerke en vervolgens vier jaar voor KAA Gent had gespeeld.

Sindsdien doorliep de middenvelder stap voor stap de jeugdopleiding van paars-wit. In april 2024 maakte hij zijn profdebuut voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

Opleiders tevreden over zijn ontwikkeling

De Ridder groeide vervolgens uit tot een vaste waarde bij de U23 en mocht intussen ook al proeven van het eerste elftal. Op de laatste speeldag van de Play-offs van vorig seizoen kreeg hij ruim een halfuur tegen Union SG. Anderlecht verloor die wedstrijd, maar voor De Ridder betekende het wel zijn officiële debuut bij de grote jongens.

Paars-wit verwacht duidelijk dat er nog meer kansen zullen volgen. De Ridder heeft zijn contract bij Anderlecht namelijk verlengd tot 2029. Het is een mooie beloning voor de middenvelder, die dit seizoen nog geen minuut miste in de Challenger Pro League en zelfs al de aanvoerdersband mocht dragen.

Dit seizoen nog meer kansen bij de A-ploeg?

Het is al de derde keer dat De Ridder zijn contract bij Anderlecht verlengt. “Deze derde contractverlenging betekent heel veel voor mij, zeker na alle mooie stappen die ik vorig seizoen heb gezet. Mijn doel voor de toekomst is om op deze weg verder te gaan, geleidelijk aan meer speeltijd te krijgen en een belangrijke speler te worden binnen het eerste team.”, reageert hij tevreden.





Over zijn kwaliteiten bestaat binnen Anderlecht weinig twijfel. Vooral zijn veelzijdigheid wordt gewaardeerd. De Ridder beschikt over een verzorgde techniek en wordt ook steeds sterker in de duels.

Daarnaast kan hij op verschillende manieren zijn stempel drukken op een wedstrijd. Hij kan assists afleveren, zelf scoren of het spel vanuit het middenveld organiseren. Daarmee beschikt Anderlecht over een moderne en veelzijdige middenvelder die op termijn verder moet doorgroeien richting het eerste elftal.