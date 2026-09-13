'Sibierski schakelt meteen: eerste miljoenendeal voor januari op het oog'

Het was een zeer drukke zomer voor Antoine Sibierski op de transfermarkt. En nu rusten, want de transferdeadline is achter de rug? Niets van, want de sterke man van paars-wit is alweer aan het speuren naar nieuwe opties om de kern te gaan versterken. Een eerste wintertransfer heeft hij ondertussen ook al op het oog.

Volgens een bericht van een correspondent van het Turkse Spor Depor hebben Al-Wasl SC en Anderlecht interesse in Amidou Badji, de rechtsbuiten van Bandırmaspor. Beide clubs hebben ondertussen zelfs al een officieel bod uitgebracht volgens de Turkse bron.

Ook afgelopen zomer had Sibierski al interesse in de handtekening van Amidou Badji, maar toen kwamen ze er niet uit voor een transfer. Nu willen ze dus opnieuw snel gaan schakelen en op die manier de speler deze winter in huis gaan halen.

RSC Anderlecht gaat concurrentie aan met Al-Wasl SC voor Amadou Badji

Aan paars-wit om dus ook onder meer Al-Wasl SC af te troeven. Dat Al-Wasl SC zou al een officieel bod van 3 miljoen dollar (omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro) hebben uitgebracht op Amidou Badji van Bandırmaspor - meteen een stevige bedrag.

Terwijl de onderhandelingen gaande waren, mengde ook de Belgische club Anderlecht zich in de strijd om Badji. Naar verluidt wil Anderlecht de transfer in januari afronden, terwijl Bandırmaspor wil dat de club het bod verhoogt.

RSC Anderlecht moet snel schakelen in de strijd om Amadou Badji van het Turkse Bandirmaspor

Badji is een 20-jarige Senegalese rechtsbuiten. Hij is 1,75 meter lang en rechtsbenig. Zijn marktwaarde bedraagt ​​450.000 euro volgens Transfermarkt. Hij sloot zich in januari 2026 aan bij de club uit Bandırma en maakte meteen indruk bij zijn ploeg.





Hij is voormalig international van Senegal U20. Dit seizoen speelde hij al zeven wedstrijden voor zijn team. Hij kwam daarin tot 484 speelminuten en maakte al grote sier met ondertussen toch al drie doelpunten en vier assists. Daarmee lijkt hij nu al klaar voor een grote toekomst.