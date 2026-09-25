Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Gianluigi Donnarumma behoort al jaren tot de beste doelmannen ter wereld. Hij maakte op zijn zestiende zijn debuut voor AC Milan en werd daarmee destijds de jongste doelman ooit in de Serie A. Intussen is Donnarumma 27, speelt hij voor Manchester City en heeft hij nog altijd nooit een WK gespeeld.

Drie keer liep het mis voor Italië: in 2018, 2022 en 2026. Zelfs de Europese titel van 2021, waarin Donnarumma een hoofdrol speelde, kan die pijn niet echt verzachten. “Nee, we hebben er met de groep niet veel over gesproken. Het doet nog altijd te veel pijn”, gaf hij donderdag toe op een persconferentie.

Moeilijke maanden voor Donnarumma

“De voorbije maanden waren heel moeilijk. Ik vind het lastig om erover te praten. Maar we moeten vooruit en aan een nieuwe cyclus beginnen met Roberto Mancini. Ik ben heel blij dat hij opnieuw onze bondscoach is”, aldus de doelman van Manchester City.

Onder Mancini won Donnarumma in 2021 het EK. “Dat toernooi heeft ons getoond welke richting we uit moeten. We moeten dat gevoel opnieuw vinden en ervoor zorgen dat onze supporters opnieuw verliefd worden op deze Italiaanse ploeg. Zij zijn heel teleurgesteld, net als wij.”

De thuiswedstrijd tegen België wordt de eerste interland van Italië sinds de pijnlijke uitschakeling in Zenica. Het Italiaanse volkslied zal vrijdagavond in het Stadio Olimpico daardoor ongetwijfeld met extra emotie klinken.

Donnarumma kreeg op de persconferentie ook een vraag over Senne Lammens. De Belgische doelman wordt verwacht in de basis tegen Italië en is bovendien de grote rivaal van Donnarumma bij Manchester United.

Lees ook... Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

“Hij is een grote doelman”, zegt Donnarumma over de Belg. “Hij is nog heel jong, maar heeft al mooie dingen laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij heel ver zal komen.” Met een glimlach voegde hij er nog iets aan toe: “Hopelijk niet vrijdag, maar hij gaat grote dingen doen.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Italië - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië
Gianluigi Donnarumma
Senne Lammens

Meer nieuws

Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

10:00
Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

07:00
'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

09:35
Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels Interview

Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels

09:00
🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

08:00
2
Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

21:40
Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt" Interview

Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt"

06:00
Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

11:15
Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
8
Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

10:30
Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

22:30
Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

17:30
3
Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

08:30
Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

07:20
'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

16:00
Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

20:00
1
LIVE - Interlandbreak: Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar!

LIVE - Interlandbreak: Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar!

22:52
“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

23:09
2
Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

22:00
2
Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

13:30
OH Leuven met stunt in Champions League én speelster in team van de week

OH Leuven met stunt in Champions League én speelster in team van de week

21:20
Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

24/09
Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

21:00
5
Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

20:30
3
Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

24/09
Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

19:45
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
4
Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

24/09
2
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

18:00
2
'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

16:45
Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten Analyse

Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

15:40
Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

15:30
1
Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic?

15:00
12
Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

24/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 1-1 Duitsland Duitsland
Servië Servië 1-2 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 3-2 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 1-0 Wales Wales
Turkije Turkije 20:45 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 20:45 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland Blackadder Blackadder over Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK Dirk1897 Dirk1897 over Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn FCB vo altijd FCB vo altijd over Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan Demogorgon Demogorgon over Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens FCB vo altijd FCB vo altijd over Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist FCBalto FCBalto over Italië - België: - BarkieBoss BarkieBoss over Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten Borak Borak over 🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen voor debuut van vader bij Rode Duivels TatstOn TatstOn over Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved