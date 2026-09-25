Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

Gianluigi Donnarumma behoort al jaren tot de beste doelmannen ter wereld. Hij maakte op zijn zestiende zijn debuut voor AC Milan en werd daarmee destijds de jongste doelman ooit in de Serie A. Intussen is Donnarumma 27, speelt hij voor Manchester City en heeft hij nog altijd nooit een WK gespeeld.

Drie keer liep het mis voor Italië: in 2018, 2022 en 2026. Zelfs de Europese titel van 2021, waarin Donnarumma een hoofdrol speelde, kan die pijn niet echt verzachten. “Nee, we hebben er met de groep niet veel over gesproken. Het doet nog altijd te veel pijn”, gaf hij donderdag toe op een persconferentie.

Moeilijke maanden voor Donnarumma

“De voorbije maanden waren heel moeilijk. Ik vind het lastig om erover te praten. Maar we moeten vooruit en aan een nieuwe cyclus beginnen met Roberto Mancini. Ik ben heel blij dat hij opnieuw onze bondscoach is”, aldus de doelman van Manchester City.

Onder Mancini won Donnarumma in 2021 het EK. “Dat toernooi heeft ons getoond welke richting we uit moeten. We moeten dat gevoel opnieuw vinden en ervoor zorgen dat onze supporters opnieuw verliefd worden op deze Italiaanse ploeg. Zij zijn heel teleurgesteld, net als wij.”

De thuiswedstrijd tegen België wordt de eerste interland van Italië sinds de pijnlijke uitschakeling in Zenica. Het Italiaanse volkslied zal vrijdagavond in het Stadio Olimpico daardoor ongetwijfeld met extra emotie klinken.

Donnarumma kreeg op de persconferentie ook een vraag over Senne Lammens. De Belgische doelman wordt verwacht in de basis tegen Italië en is bovendien de grote rivaal van Donnarumma bij Manchester United.



Lees ook... Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië›

“Hij is een grote doelman”, zegt Donnarumma over de Belg. “Hij is nog heel jong, maar heeft al mooie dingen laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij heel ver zal komen.” Met een glimlach voegde hij er nog iets aan toe: “Hopelijk niet vrijdag, maar hij gaat grote dingen doen.”