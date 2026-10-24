Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

Michael Carrick heeft bij Manchester United een opvallend emotioneel betoog gehouden nu zijn positie steeds meer onder druk staat. De coach nam vrijdag tijdens zijn persconferentie zelf het woord en sprak ruim vijf minuten lang over de crisis bij de Engelse topclub. Na zeven wedstrijden zonder overwinning, met als dieptepunt een 4-1-nederlaag tegen Como in de Champions League, wil hij duidelijk maken waar United volgens hem voor moet staan.

“De laatste tijd hebben we het niet goed gedaan. Dat is vrij duidelijk”, begon Carrick. Vooral de pijnlijke nederlaag van woensdag is hard aangekomen bij de trainer. “Het was een slechte avond en het deed me pijn om ons zo te zien spelen. Dit was onaanvaardbaar.” Carrick beseft dat de prestaties niet voldoen aan de verwachtingen, maar benadrukt dat hij zelf verantwoordelijkheid draagt.

De coach vindt dat Manchester United opnieuw herkenbaar moet worden en dat de spelers de supporters trots moeten maken. “Mijn verantwoordelijkheid is om een ploeg op het veld te zetten die deze club en de fans vertegenwoordigt, en waar ze trots op kunnen zijn door de identiteit die we tonen. Daar zijn we de laatste tijd van afgeweken. Het is belangrijk dat we dat allemaal erkennen.”

Carrick waarschuwt voor arrogantie en gebrek aan inzet

Carrick verwees nadrukkelijk naar de waarden waarop Manchester United volgens hem gebouwd is. Hij kent de geschiedenis van de club en wil niet dat de huidige generatie die uit het oog verliest. “De fundamenten en waarden van deze club zijn al jarenlang ingebakken. Ik begrijp ze volledig. Er zit een diepe veerkracht in deze club. Ik heb die zelf gezien en gevoeld.”

Daarbij had Carrick ook een duidelijke boodschap voor zijn spelersgroep. “Arrogantie en het gevoel ergens recht op te hebben, mogen bij deze club niet bestaan. Manchester United was gebouwd op bescheidenheid, nederigheid en hard werken. Dat mogen we nooit verliezen, en ik zal niet toelaten dat dat gebeurt.”

Blijft Bruno Fernandes in de ploeg?

Ook de interne spanningen kwamen tijdens de persconferentie ter sprake. Verdediger Lisandro Martínez had eerder kritiek geuit op de clubleiding, terwijl kapitein Bruno Fernandes na de nederlaag tegen Como vraagtekens plaatste bij de tactische aanpak. Carrick kreeg dan ook de vraag of hij overweegt om de Portugese middenvelder zondag tegen Bournemouth op de bank te zetten.



Lees ook... Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United›

De coach sloot die mogelijkheid niet uit en maakte duidelijk dat geen enkele speler boven het collectief staat. “Het belangrijkste voor mij is het team, de selectie en de dynamiek binnen de groep. Het draait om de voetbalclub. Ik zal altijd doen wat het beste is voor Manchester United.” Of dat betekent dat Fernandes zijn basisplaats verliest, blijft voorlopig onduidelijk. Zondag op Old Trafford moet blijken of Carrick zijn woorden ook omzet in daden.