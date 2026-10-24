Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken
Foto: © photonews
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Borussia Dortmund wil zijn supporters opnieuw volop van het voetbal laten genieten, zonder dat smartphones daarbij voortdurend de aandacht opeisen. Samen met sponsor Vodafone lanceert de Duitse topclub daarom een opvallende functie in zijn officiële app. Met de nieuwe Fan Mode worden fans beloond wanneer ze tijdens wedstrijden zo weinig mogelijk naar hun gsm kijken.

De aanleiding is duidelijk: uit een onderzoek van Vodafone bij duizend regelmatige stadionbezoekers uit 2023 bleek dat 63 procent tijdens wedstrijden geregeld de smartphone gebruikte. Dortmund wil daar iets aan veranderen en introduceert de functie voor het eerst tijdens de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De bedoeling is om de sfeer in het stadion opnieuw centraal te zetten.

Punten verdienen door je smartphone te laten liggen

De Fan Mode werkt eenvoudig. Supporters activeren de functie in de BVB-app en vergrendelen vervolgens hun smartphone. Zolang het scherm vergrendeld blijft, verdienen ze tijdens de wedstrijd minuut na minuut punten. Tijdens de rust mogen ze hun toestel gebruiken, maar daarna moeten ze de Fan Mode opnieuw inschakelen.

Hoe minder vaak fans hun smartphone ontgrendelen, hoe hoger hun score kan oplopen. De supporters met de meeste punten maken kans op prijzen, waaronder gesigneerde shirts van Borussia Dortmund en waardebonnen voor de officiële fanshop. Deelname is vrijwillig en de functie is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

‘Dit moment is onvervangbaar’

Dortmund wil met het initiatief vooral de gezamenlijke stadionbeleving beschermen. Volgens algemeen directeur Carsten Cramer kan technologie ook een stap terugzetten om iets belangrijkers naar voren te schuiven. Meer dan 81.000 supporters die samen zingen, juichen en de spanning beleven: dat is volgens hem een ervaring die geen technologie kan vervangen.


Ook Vodafone Duitsland ziet het initiatief als een oproep om bewuster met smartphones om te gaan. Topman Marcel de Groot benadrukt dat supporters tijdens een voetbalwedstrijd de emoties en gebeurtenissen moeten beleven, in plaats van voortdurend naar een scherm te kijken. Dortmund hoopt dat de Fan Mode fans ertoe aanzet hun telefoon vaker op zak te houden en zich volledig op het veld en de tribunes te richten.

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