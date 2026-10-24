Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München
Foto: © photonews

Vincent Kompany verblijft nog altijd in het ziekenhuis nadat hij vrijdag onwel werd op het trainingscomplex van Bayern München. De Belgische trainer wordt verder onderzocht, maar krijgt ondertussen heel wat steun vanuit de club. Zelfs erevoorzitter Uli Hoeneß kwam persoonlijk langs met een opvallend gebaar.

Volgens de Duitse krant Bild bracht Hoeneß zaterdagmiddag een bezoek aan Kompany in een ziekenhuis in München. De 74-jarige clublegende kwam niet met lege handen. Hij had een zak bij van het bekende delicatessenbedrijf Käfer en bracht de Belgische trainer persoonlijk eten. Een mooi gebaar dat aantoont hoe nauw de band tussen Kompany en de Bayern-top is.

Bayern-bestuur laat Kompany niet alleen

Ook sportbestuurder Max Eberl ging zaterdag langs bij de voormalige Rode Duivel. Hij verliet na de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Freiburg meteen het trainingscomplex om Kompany in het ziekenhuis te bezoeken. "Dat is Bayern München. Het is niet zomaar een woord wanneer we over familie spreken, we zijn het ook echt. Het geeft ons kracht om als familie samen te staan en hier doorheen te komen", verklaarde Eberl.

Kompany zakte vrijdag in elkaar toen hij een training van de beloften van Bayern München bijwoonde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de 40-jarige Belg met een ziekenwagen naar het ziekenhuis. Hij kampte de afgelopen dagen al met een stevige virusinfectie en had daardoor eerder verschillende trainingen moeten missen.

Kompany zal nog weken ontbreken

Volgens Eberl is de toestand van Kompany momenteel stabiel, maar moet de precieze oorzaak van zijn instorting nog worden achterhaald. De trainer zal daarom nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Een snelle terugkeer zit er niet in. "Hij krijgt alle tijd die hij nodig heeft. We spreken niet over dagen, maar over weken. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn", benadrukte de sportbestuurder.

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Bayern München wil dan ook absoluut geen risico's nemen met de gezondheid van zijn trainer. Assistent Aaron Danks neemt voorlopig de sportieve leiding over en zal zondag tijdens de competitiewedstrijd tegen Freiburg op de bank zitten. Voor de Duitse topclub staat de gezondheid van Kompany momenteel boven alles. Wanneer hij zijn werkzaamheden opnieuw kan hervatten, is nog niet duidelijk.

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