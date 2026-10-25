Britse pers snoeihard voor Rode Duivel na blunder: hij kreeg zelfs een 2/10

Mike Penders zal zijn eerste basisplaats in de Premier League niet snel vergeten. De 21-jarige Belg ging bij Chelsea zwaar in de fout tegen Tottenham door een voorzet in zijn eigen doel te boksen. De blunder had grote gevolgen en de Britse pers was na afloop bijzonder streng voor de jonge doelman. Zijn beoordelingen gingen van een 2 op 10 tot een 5.

Chelsea-coach Xabi Alonso probeerde zijn doelman na afloop wel te beschermen. “Dat is voetbal. Het draait om geweldige dingen doen, maar ook om terugkomen na moeilijke momenten”, klonk het. De Spanjaard benadrukte dat Chelsea Penders zal blijven steunen en wees op zijn potentieel en maturiteit.

Britse media delen zware buizen uit

Bij BBC kreeg Penders een 4 op 10. De omroep zag hoe hij aanvankelijk zelfzeker voor de dag kwam, maar zijn beoordeling veranderde na de ongelukkige vuiststoot. Ook Express Sport gaf hem een 4 en omschreef zijn eerste optreden in de Premier League als een ramp. Vooral de manier waarop de bal in zijn eigen doel belandde, bleef hangen.

The Sun was nog strenger en gaf de Belg amper een 2 op 10. Het medium erkende dat het hard is om een jonge doelman zo'n cijfer te geven bij zijn debuut, maar vond dat zijn fout moeilijk te vergeven was. Volgens de krant oogde Penders ook bij het uitkomen op voorzetten niet altijd volledig zelfverzekerd.

Sturridge ziet ondanks alles een lichtpunt

NBC Sports was met een 5 op 10 iets milder. Het medium wees erop dat Penders voor zijn blunder twee goede reddingen had verricht en ook als meevoetballende doelman een sterke reactie liet zien. Toch voorspelde het dat zijn mislukte vuiststoot nog lang in het geheugen zal blijven. The Athletic sprak van een nachtmerrie, terwijl The Daily Mail het moment een absolute schok noemde.

Ook analist Daniel Sturridge had het over een monumentale fout, maar hij wilde Penders niet afschrijven. “Dat is het leven van een doelman. Je staat in de schijnwerpers en als je een fout maakt, dan leidt dat tot een tegendoelpunt.”



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Een nieuwe kans kan er snel komen. Chelsea speelt woensdag tegen Liverpool in de vierde ronde van de League Cup. Met Emiliano Martinez buiten strijd door een kaakbreuk blijft Penders waarschijnlijk in doel.