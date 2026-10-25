Bruno Fernandes moet boeten na uithaal naar Carrick, trainer Manchester United grijpt in

Bruno Fernandes begint zondagmiddag op de bank bij Manchester United. Volgens journalist Ben Jacobs is dat een gevolg van de stevige kritiek die de Portugese aanvoerder woensdag uitte op trainer Michael Carrick. Na de zware 4-1-nederlaag tegen Como in de Champions League liet Fernandes weinig heel van de tactische aanpak van zijn coach.

De middenvelder vond dat United de tegenstander te veel ruimte gaf. “Soms moet je onder druk juist moediger zijn, het risico nemen om hoog druk te zetten en de tegenstander het lastig maken”, klonk het bij TNT Sports. Volgens Fernandes gaf United Como net te veel vertrouwen door afwachtend te spelen.

Fernandes spaart de aanpak van Carrick niet

De aanvoerder maakte duidelijk dat hij het niet eens was met de gekozen strategie. “Dat is aan de trainer en de technische staf om te zien, niet aan mij”, zei hij, om vervolgens toch zijn bedenkingen te uiten. Fernandes vond dat United meer initiatief had moeten nemen en de tegenstander hoger op het veld onder druk had moeten zetten.

“Zoals je bij Como zag: hun centrale verdediger kwam me zelfs op onze eigen helft dekken. Dat moeten wij als team ook doen, maar dat lukte ons niet”, besloot hij. De uitspraken vielen niet in goede aarde en Carrick liet op zijn persmoment voorafgaand aan het duel met Bournemouth al verstaan dat een plaats op de bank tot de mogelijkheden behoorde.

Wie neemt de aanvoerdersband over?

Volgens Ben Jacobs wordt Fernandes zondag daadwerkelijk naar de bank verwezen. Daarmee lijkt de kritiek op de trainer ook sportieve gevolgen te hebben voor de Portugese international. Of hij naast zijn basisplaats ook tijdelijk de aanvoerdersband verliest, is nog niet duidelijk.

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Harry Maguire lijkt een mogelijke opvolger als kapitein. De Engelse verdediger droeg de band in het verleden al bij Manchester United. De beslissing van Carrick maakt de wedstrijd tegen Bournemouth extra beladen: niet alleen moet United reageren na de zware Europese nederlaag, ook de relatie tussen de trainer en zijn aanvoerder staat in de schijnwerpers.