Thorgan Hazard neemt revanche in Frankrijk en spreekt klare taal

Thorgan Hazard heeft zaterdagavond op indrukwekkende wijze gereageerd op de kritiek die hij de afgelopen weken kreeg bij RC Lens. De voormalige Rode Duivel groeide tegen Paris FC uit tot de grote held met een beslissend doelpunt en een belangrijke bijdrage aan de gelijkmaker. Na de 2-1-overwinning sprak de 33-jarige Belg openhartig over zijn moeilijke eerste maanden in Frankrijk.

Hazard begon opnieuw op de bank en zag hoe Lens vlak voor de rust op achterstand kwam. In de 61e minuut mocht de voormalige Anderlecht-speler invallen voor Franjo Ivanovic. Amper enkele minuten later was hij al betrokken bij de gelijkmaker van Florian Thauvin. In de 84e minuut volgde zijn absolute hoogtepunt. Op aangeven van Thauvin werkte Hazard de winnende treffer binnen. Het was zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot.

Hazard reageert op moeilijke periode

Na afloop kon Hazard zijn opluchting moeilijk verbergen. Tegenover het Franse Lensois.com gaf hij toe dat zijn start bij Lens niet volgens verwachting was verlopen. "Voor mij persoonlijk is het toch een beetje een opluchting, want het was sinds het begin van het seizoen niet gemakkelijk. Ik keer terug naar de club waar alles voor mij begonnen is, mijn opleidingsclub. Het loopt niet zoals verwacht, maar door elke dag hard te werken en nooit op te geven, word je uiteindelijk beloond."

De afgelopen weken kreeg Hazard geregeld kritiek in de Franse media. Zijn fysieke paraatheid en beperkte impact op het aanvalsspel werden in vraag gesteld. Toch benadrukte de Belg dat hij nooit het vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten verloor. "Ik twijfel heel zelden aan mezelf. Ik weet wat ik kan bijdragen. Ik heb zulke situaties al vaker meegemaakt tijdens mijn carrière en ben er altijd weer bovenop gekomen. Dat heb ik ook tegen de trainer en de staf gezegd."

Trainer ziet Hazard eindelijk opstaan

Ook trainer Yannick Cahuzac was na afloop bijzonder tevreden over de prestatie van Hazard. De coach benadrukte dat de Belg de afgelopen weken hard gewerkt heeft om zijn plaats opnieuw te verdienen. Volgens Cahuzac heeft Hazard zichzelf kritisch bekeken en wordt hij daar nu voor beloond. De trainer prees bovendien zijn voetbalintelligentie en benadrukte dat hij op verschillende aanvallende posities uit de voeten kan.



Voor Hazard komt de sterke prestatie op een bijzonder goed moment. Lens boekte zijn derde opeenvolgende competitiezege en reageerde daarmee ook op de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Club Brugge in de Champions League. De voormalige Anderlecht-speler hoopt dat zijn beslissende invalbeurt het begin vormt van een nieuwe periode waarin hij opnieuw een belangrijkere rol kan opeisen bij de Franse club.