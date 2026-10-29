Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht

De ruime kern van Anderlecht moet in januari plaatsmaken voor meer duidelijkheid. Vooral achterin dreigen twee spelers die amper aan bod komen het Lotto Park te verlaten.

Bij Sporting Anderlecht is de zoektocht naar vastigheid nog volop bezig. In negen competitiewedstrijden verschenen al acht verschillende basiselftallen aan de aftrap en liefst 28 spelers kregen minuten. Die voortdurende wissels maken duidelijk dat trainer Vitor Bruno zijn ideale ploeg nog niet heeft gevonden.

De Portugese coach houdt de communicatie naar buiten toe positief, maar achter de schermen wordt wel naar een kleinere en evenwichtigere kern gewerkt. De wintermercato lijkt daarvoor het uitgelezen moment, met enkele spelers die onvoldoende hebben kunnen overtuigen.

Hey zakt verder weg in de pikorde

Volgens Sudinfo behoort Lucas Hey tot de spelers die in januari naar een andere club mogen uitkijken. De Deense centrale verdediger miste een deel van de voorbereiding door een blessure, maar ook na zijn terugkeer veroverde hij geen plaats in de rotatie.

Hey moet momenteel Léo Petrot, Andrew Omobamidele en Kaïs Barry voor zich dulden. Zelfs bij afwezigheid van Giulian Biancone kwam hij niet nadrukkelijk in beeld. Met ook Killian Sardella die opnieuw een optie wordt voor de defensie, lijkt zijn perspectief bij paars-wit nog kleiner te worden.

Ook Keita staat voor een vertrek

Zoumana Keita zit in een gelijkaardige situatie. De centrale verdediger maakte in maart zijn debuut bij de A-kern, toen Anderlecht door een gebrek aan alternatieven naar oplossingen zocht. Hij kon toen echter geen blijvende indruk nalaten.





Ook bij de RSCA Futures wist Keita zich niet echt op te werpen. Zowel hij als Hey ligt nog tot 2029 vast in Brussel, maar beide verdedigers kwamen er onder Olivier Renard. Onder sportief verantwoordelijke Antoine Sibierski lijkt er geen toekomst meer voor hen weggelegd, waardoor een vertrek in januari steeds waarschijnlijker wordt.