KRC Genk staat voor opvallende miljoenentransfer: Anderlecht kent speler maar al te goed

KRC Genk staat op het punt om een opvallende transfer af te ronden. Volgens de gerenommeerde transferjournalist César Luis Merlo hebben de Limburgers een akkoord bereikt over de komst van Ederson Castillo. De zeventienjarige Ecuadoraan speelt momenteel bij LDU Quito en zou voor een stevig bedrag naar België verhuizen.

Volgens Merlo betaalt Genk maar liefst drie miljoen dollar voor de jonge middenvelder. Dat bedrag omvat ook eventuele bonussen. Castillo zou in januari 2027 naar Limburg afzakken en een contract ondertekenen tot juni 2031. Een officiële bevestiging van beide clubs is er voorlopig nog niet.

🚨[EXCLUSIVO] Ederson Castillo, mediocampista de LDU y la Sub 20 de Ecuador, fue comprado por el Genk en u$s 3M (incluyendo bonos). *️⃣Se sumará en enero, cuando sea mayor de edad, y firmará hasta junio de 2031. #TratoHecho ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @1x_ecuador https://t.co/UA9YP56CPv — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 29, 2026

De defensieve middenvelder wordt in Ecuador als een groot talent beschouwd. Hij maakte op jonge leeftijd al zijn debuut bij de eerste ploeg van LDU Quito en behoort tot de Ecuadoraanse U20-selectie. Toch verzamelde hij dit seizoen nauwelijks speelminuten bij zijn club. In de competitie kwam hij amper drie keer in actie.

Anderlecht kent Castillo maar al te goed

Opvallend genoeg is Castillo geen onbekende in het Belgische voetbal. De middenvelder liep in de zomer van 2025 al stage bij RSC Anderlecht, dat zijn ontwikkeling van dichtbij wilde volgen. Paars-wit toonde destijds concrete belangstelling voor het talent, maar een transfer kwam uiteindelijk niet tot stand.

Ook verschillende Europese topclubs hielden Castillo in de gaten. Zo werd hij eerder gelinkt aan Manchester United en Bayern München. In januari van dit jaar kreeg hij zelfs de kans om zich tijdens een proefperiode bij FC Barcelona te tonen. Dat meldde de Spaanse krant Mundo Deportivo destijds. Uiteindelijk lijkt niet een Europese grootmacht, maar Genk met de speler aan de haal te gaan.





Castillo wordt op 10 december achttien jaar en kan daardoor vanaf januari de overstap naar België maken. Met een investering van drie miljoen dollar zou Genk opnieuw stevig inzetten op een jonge Zuid-Amerikaanse speler met toekomstpotentieel. Of de Limburgers daadwerkelijk zo'n bedrag op tafel leggen, zal moeten blijken wanneer de transfer officieel wordt bevestigd.