Eén speler belandde zelfs plots in het ziekenhuis: ziekenboeg van Charleroi zit goed vol

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Eén speler belandde zelfs plots in het ziekenhuis: ziekenboeg van Charleroi zit goed vol
Foto: © photonews
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Charleroi ontvangt zondag La Louvière voor de eerste Henegouwse derby van het seizoen. Trainer Mario Kohnen moet daarbij puzzelen met vier afwezigen.

Vorig seizoen had RAAL het bijzonder lastig gemaakt voor de Zebra's. La Louvière hield de regionale rivaal in twee onderlinge duels zelfs van een doelpunt: het won met 1-0 in de Easi Arena en speelde gelijk op Mambourg. Sindsdien is er wel veel veranderd bij beide clubs.

Zowel Charleroi als RAAL wisselde van trainer. Mario Kohnen treft zondag Edward Still, met wie hij eerder samenwerkte bij Eupen en Kortrijk als assistent. "Ik heb een heel goede band met hem. Hij heeft veel deuren voor mij geopend. De voorbije zes weken hebben we geen contact gehad, maar ik zal blij zijn hem terug te zien", vertelde Kohnen op zijn persconferentie.

Bernier blijft langer aan de kant

Voor de derby kan Charleroi nog altijd geen beroep doen op Antoine Bernier. De flankaanvaller liep een barst in het vijfde middenvoetsbeentje op en zijn herstel verloopt niet volledig volgens plan.

"We dachten dat we goed vooruitgingen, maar het protocol heeft vertraging opgelopen. Ik hoop dat het niet nog veel weken zal duren, al zal hij zeker nog een tijd out zijn", aldus Kohnen, geciteerd door La Dernière Heure.

Massamba Sow staat al verder in zijn revalidatie nadat hij tegen Mons een knieblessure opliep. De wedstrijd tegen La Louvière komt voor hem echter nog te vroeg.

Bojang opgenomen in het ziekenhuis

Naast Bernier en Sow ontbreken ook Adama Bojang en Mardochée Nzita. Bojang ligt sinds dinsdag in het ziekenhuis door een ontsteking in zijn gezicht, veroorzaakt door een puist op zijn wang.

"We dachten dat medicatie voldoende zou zijn, maar dinsdag was zijn gezicht opgezwollen. We wilden geen risico nemen. We moeten afwachten of hij geopereerd moet worden", verklaarde Mario Kohnen.

Mardochée Nzita kampt dan weer met problemen aan voet en knie. "Dit is het moment om hem te laten herstellen, want de voorbije periode speelde hij ondanks pijn."

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