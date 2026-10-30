Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

Anderlecht zit opnieuw in een moeilijke periode. De resultaten vallen tegen, de achterstand op de top is opgelopen en de bekeruitschakeling tegen Beerschot blijft zwaar nazinderen. Toch weigert CEO Kenneth Bornauw om van een crisis te spreken.

“Ik wil het woord ‘crisis’ inderdaad niet horen, want naar mijn indruk wordt dat bij Anderlecht zowat om de vijf minuten afgeroepen”, zegt Bornauw bij Het Laatste Nieuws. Dat betekent niet dat hij tevreden is. “Uiteraard zijn we niet tevreden met de resultaten van de laatste wedstrijden.”

Bornauw probeert afstand te nemen

Volgens de CEO is het belangrijk om niet alleen naar de meest recente uitslagen te kijken. Hij nam naar eigen zeggen de tijd om de situatie te analyseren en te objectiveren.

Samen met Antoine Sibierski kijkt hij daarbij zowel naar cijfers als naar de manier waarop de ploeg evolueert. Bornauw wijst erop dat Anderlecht de voorbije zeven jaar maar liefst zeven trainers versleet. Tegen die achtergrond vindt hij dat de huidige staf zich in de interne vergelijking behoorlijk staande houdt.

Ook het competitieparcours wil hij in perspectief plaatsen. Anderlecht verloor drie van zijn eerste negen wedstrijden, telkens buitenshuis. Twee van die nederlagen kwamen er tegen Union en Gent, ploegen die bovenaan meedraaien.

Toch is er één resultaat waar Bornauw veel moeilijker mee kan leven. De verloren punten op Beveren noemt hij bijzonder zuur, maar de uitschakeling in de beker tegen Beerschot kwam nog harder aan. “Het meeste pijn doet de bekeruitschakeling tegen Beerschot. Dat had nooit mogen gebeuren”, is Bornauw duidelijk.





Die uitschakeling blijft zo een smet op het seizoen van paars-wit. Anderlecht ligt al uit één competitie en kijkt in de Jupiler Pro League ondertussen tegen een aanzienlijke achterstand aan.

Bornauw wil daarom niet in paniek raken, maar ontkent evenmin dat de prestaties beter moeten. De directie blijft het grotere proces beoordelen, al maakt zijn reactie op de bekerexit duidelijk dat ook intern niet alles zomaar wordt weggewuifd.