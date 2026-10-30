Opvallend: Club Brugge zag hem passeren, maar KAA Gent ging ermee lopen

Mamadou Aliou Diallo heeft een opvallend detail onthuld over zijn overstap naar KAA Gent. De 19-jarige Senegalese verdediger blijkt in het verleden ook bij Club Brugge te hebben getest. Uiteindelijk waren het de Buffalo's die hem naar België haalden.

Diallo maakte in de zomer van 2025 de overstap van de Senegalese voetbalacademie Diambars naar KAA Gent. In een interview met het Senegalese medium Wiwsport vertelt hij nu dat zijn carrière ook een heel andere richting had kunnen uitgaan.

Na zijn deelname aan het WK U17 in 2023 kreeg de verdediger de kans om zich bij verschillende Europese clubs te tonen. Daarbij zaten enkele opvallende namen.

Club Brugge was niet de enige geïnteresseerde club

"Na het WK keerde ik terug naar Diambars en ging ik testen bij verschillende clubs, waaronder Salzburg, Saint-Étienne en Club Brugge", vertelt Diallo aan Wiwsport.

Een transfer kwam er bij die clubs uiteindelijk niet. "Sommige clubs slaagden er niet in om een akkoord te bereiken met Diambars", legt de verdediger uit. Het is niet duidelijk bij welke clubs de onderhandelingen precies spaak liepen.

Uiteindelijk kwam KAA Gent op de proppen. De Buffalo's bereikten wel een overeenkomst met zijn Senegalese opleidingscentrum. Diallo geeft toe dat hij op voorhand helemaal niet had verwacht in Gent terecht te komen.





Sindsdien heeft de jonge verdediger stappen gezet in zijn ontwikkeling. Hij begon bij Jong KAA Gent en mocht inmiddels ook al proeven van de eerste ploeg. Begin oktober werd zijn contract bovendien opengebroken en verlengd tot 2029.

Gent hield Diallo weg bij Senegal

In hetzelfde interview vertelt Diallo ook waarom hij in september niet kon ingaan op een selectie voor de Senegalese U23. Volgens de verdediger had Gent de oproep te laat ontvangen en waren er administratieve problemen.

De club besloot hem daarom in België te houden, zodat hij verder kon trainen. Diallo hoopt bij een volgende gelegenheid wel bij de Senegalese beloften aan te sluiten.

Zijn belangrijkste ambitie blijft voorlopig om zich definitief door te zetten bij KAA Gent. De verdediger wil meer speelminuten verzamelen en op termijn ook zijn kansen bij de nationale ploeg van Senegal vergroten.