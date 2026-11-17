Sébastien Delferière floot in 2018 zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter. 'Propere Handen' beëindigde de carrière van de scheidsrechter. De Doornikenaar doorbreekt de stilte.

Op vier oktober 2018 floot Sébastien Delferière zijn laatste wedstrijd als professioneel scheidsrechter. Een week na FK Jablonec - Dynamo Kiev (2-2, nvdr.) in de Europa League werd hij geschorst in het kader van 'Propere Handen.'

Delferière werd ervan beschuldigd dat hij via matchfixing en te nauwe contacteren met Dejan Veljkovic had geprobeerd om KV Mechelen in de Jupiler Pro League te houden. Ook Bart Vertenten werd geschorst.

Het is bullshit!

"Ik heb nooit aan matchfixing gedaan", is Delferière héél duidelijk in Op De Bank. "Ik ben vijf keer verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar én was op weg naar een internationaal toernooi. Denk je nu echt dat ik alles zou kapotmaken voor een wedstrijd in België?"

Delferière is héél scherp in de podcast van Jelle Van Damme. "Het is bullshit! Eén krant plaatste mijn foto in op de voorpagina. Er stond te lezen: 'Matchfixing, wij hebben de bewijzen'. In het artikel stond een vermoeden van fraude bij twee wedstrijden waarbij ik niét betrokken was."







Delferière werd door de Belgische voetbalbond op non-actief gezet. Daarnaast verloor de voormalige scheidsrechter zijn FIFA-badge. In 2023 weigerde hij een financiële regeling. Hij wil zijn onschuld voor de rechtbank bewijzen, maar komt die zaak ooit voor?