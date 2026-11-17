Een supporter van Real Oviedo heeft een gevangenisstraf met uitstel gekregen na racistische uitlatingen aan het adres van Kylian Mbappé. De man maakte zich tijdens een wedstrijd in 2025 schuldig aan racistische spreekkoren en gebaren richting de Franse ster van Real Madrid. De Spaanse rechtbank heeft dinsdag uitspraak gedaan.

De supporter werd veroordeeld tot elf maanden gevangenisstraf wegens een haatmisdrijf. Daarnaast kreeg hij een geldboete en verschillende bijkomende straffen. Het gaat om de eerste strafrechtelijke veroordeling voor racistische incidenten die specifiek tegen Mbappé gericht waren.

Twee jaar niet welkom in voetbalstadions

De gevangenisstraf wordt weliswaar met uitstel uitgesproken, maar daar zijn duidelijke voorwaarden aan verbonden. De man mag gedurende twee jaar geen enkel stadion betreden waar officiële sportwedstrijden plaatsvinden. Daarmee krijgt de veroordeling ook een rechtstreeks gevolg voor zijn aanwezigheid bij voetbalwedstrijden.

Het Spaanse parket had aanvankelijk een jaar cel en een boete van bijna 3.000 euro geëist. De supporter was tijdens de wedstrijd gefilmd terwijl hij Mbappé uitschold, apengeluiden maakte en racistische gebaren naar de aanvaller richtte.

Real Madrid wijst op eerdere veroordelingen

Real Madrid reageerde tevreden op de uitspraak en benadrukte in een officieel communiqué het belang ervan. De club wees erop dat deze zaak aansluit bij eerdere strafrechtelijke veroordelingen voor racistische beledigingen aan het adres van spelers van de Koninklijke.



Daarbij ging het onder meer om incidenten in de stadions van Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano en Valladolid. Vooral Vinicius Junior, de Braziliaanse ploegmaat van Mbappé, was in verschillende van die zaken het slachtoffer. De strijd tegen racisme in het Spaanse voetbal blijft daarmee bijzonder actueel.