Waar ligt de toekomst van Virgil van Dijk? Liverpool FC twijfelt aan een contractverlenging voor de Nederlander. Een Europese grootmacht volgt het dossier dan weer met argusogen.

Het contract van Virgil van Dijk bij Liverpool FC loopt aan het einde van het seizoen af. Liverpool FC twijfelt aan het nut van een contractverlenging voor de 35-jarige verdediger.

Vooral het héél zware contract van van Dijk zorgt voor twijfels. De 100-voudig Nederlands international verdient jaarlijks zo'n 21 miljoen euro. Hij is niét van plan om (veel) in te leveren.

Waar wil Virgil van Dijk zijn carrière afsluiten?

De Spaanse media weten dat van Dijk niet moet vrezen voor zijn spaarboekje. Enkele Saoedische clubs zijn bereid om héél véél te betalen om de Nederlander te overtuigen om zijn laatste seizoen(en) in de woestijn door te brengen.

Maar ook Real Madrid houdt het dossier met héél véél belangstelling in de gaten. De Koninklijke ziet in van Dijk een ideale kandidaat om de defensie (in de breedte) te versterken.

Nederlandse verdediger overweegt éénjarig contract bij Real Madrid



Real Madrid wil van Dijk een contract voor één seizoen voorschotelen. Naar verluidt is de Nederlander gecharmeerd door het feit dat De Koninklijke hem naar Spanje wil halen.