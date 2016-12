Getuigenis van Rode Duivel: "Te maken gehad met oplichters, met narcisten, ... Hier stoppen ze zulke mensen in de gevangenis"

Het verhaal van de kleine Nina is zo stilaan bekend. Maar er was ook wel heel veel rond te doen en de ouders van Nina hebben ook zo hun idee over wat er allemaal in België gebeurde. "Zulke mensen stoppen ze hier in de gevangenis."

De keuze voor Canada was voor het gezin Ciman erg logisch. “Als we niet vertrokken waren uit België, dan waren we onze dochter kwijt geweest”, getuigt mama Diana in Sport/Voetbalmagazine in erg duidelijke woorden.”

“Vertrekken was een zaak van overleven, ook voor mij. Ik gleed helemaal weg en ging eraan kapot. We hebben in België te maken gehad met oplichters, met mensen die profiteerden van onze wanhoop om hun zakken te vullen.”

“Ze vroegen zich niet af of hun behandeling effect had. Het waren narcisten, overtuigd van hun eigen gelijk. Zulke mensen stoppen ze hier in de gevangenis. In Canada doe je niet om het even wat met kinderen.”