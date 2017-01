VIDEO: Match Chelsea tien minuten stilgelegd na deze afschuwelijke botsing

De voormalige speler van Tottenham kwam onzacht in aanraking met Gary Cahill. Hij moest minutenlang behandeld worden op het veld en werd ook meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. De wedstrijd lag meer dan acht minuten stil.

De fans van Chelsea lieten zich van hun beste kant zien toen de draagberrie eindelijk richting catacomben ging. Ze gaven de middenvelder van Hull City een staande ovatie. Iets wat ook op Twitter gesmaakt werd. Bekijk hieronder de beelden van de botsing en de reacties op Twitter. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Get well soon mason. So sad seeing you leave the field after that clash with Cahill

The noise of the Mason/ Cahill clash of heads was sickening. Could hear it above crowd noise. Hope its not as awful as it sounded #CHEHUL