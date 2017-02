Gebakkelei om premies? Hugo Broos en Kameroen zetten alles kracht bij met knappe finaleplek in Afrika Cup!

Zondag speelt Hugo Broos met Kameroen de finale van de Afrika Cup. In de halve finales wisten ze te winnen van Ghana. En dat ondanks gebakkelei om premies.

De Afrika Cup-premies van Kameroen zouden te laag zijn en daarover was er de voorbije dagen heel wat te doen, maar Hugo Broos en co lieten het in de halve finales niet aan hun hart komen tegen Ghana.

Uiteindelijk won het team van Broos met 2-0. Ngadeu-Ngadjui en Christian Bassogog zorgden voor de doelpunten, al zal vooral de flater van doelman Brimah Razak onthouden worden.

In de troostfinale speelt Ghana tegen Burkina Faso om brons, zondag kan Hugo Broos met de Ontembare Leeuwen tegen Egypte op zoek gaan naar winst in de Afrika Cup.