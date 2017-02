Zo staan Lierse, Antwerp, Roeselare, OH Leuven, Union, Tubeke, Lommel en Cercle ervoor: promotie, play-offs, top-4, play-downs, ...

door Aernout Van Lindt

door



Foto: © photonews

Nog drie speeldagen en we weten wie de tweede periode pakt in 1B. En dus ook of er een dubbel duel om promotie komt, wie daarbij eerst op verplaatsing mag spelen én welke teams play-off 2 respectievelijk play-off 3 zullen spelen. Het is nog spannend op alle fronten.