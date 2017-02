Doelpuntenmaker Geudens opgelucht dat transfer afgerond is: "In schoonheid afscheid nemen van Beerschot-Wilrijk"

Het was een bewogen weekend voor Kevin Geudens. Vrijdag maakte de 36-jarige middenvelder bekend dat hij volgend jaar in 1ste provinciale bij FC De Kempen gaat voetballen, zaterdag maakte hij z'n derde treffer van het seizoen namens Beerschot-Wilrijk.

Kevin Geudens zet volgend jaar een stapje terug. De ervaren middenvelder tekende vrijdag een contract bij FC De Kempen in de Antwerpse eerste provinciale. Geudens gaat er samen spelen met zijn broer Kenny. "Ik ben opgelucht dat ik het eindelijk heb kunnen bekendmaken", zei Geudens na de 3-1 zege van Beerschot-Wilrijk tegen Oosterzonen.

"Ik had geen zin om met tien ploegen te praten en er weken mee bezig te zijn. En ik had voor mezelf al beslist dat de intensiteit hier te hoog ligt. Acht trainingen per week, volgend jaar nog een niveautje hoger. Ik word 37 in december", klonk het bij Geudens. "Ik wil in schoonheid afscheid nemen. Niet als bankzitter of noodgedwongen door een blessure, maar als volwaardige A-kernspeler."

Tweede titel kers op de taart

"Ik skip zelden of nooit een training en de trainer heeft me nog proberen overtuigen, maar het is beter zo. Ik ben blij dat ik nu al weet waar ik volgend jaar zal voetballen. Het is ook niet evident om je op mijn leeftijd opnieuw in een competitieve ploeg als Beerschot-Wilrijk te knokken", aldus Geudens, die in het begin van het seizoen nog bankzitter was bij de leider in de hoogste amateurreeks.

De ervaren rot heeft nog één wens. "Samen met deze ploeg de promotie naar 1B veilig stellen. Het zou de kers op de taart zijn na twee fantastische jaren in de herfst van mijn carrière. Met De Kempen zal ik voornamelijk op zaterdagavond voetballen, maar ik ga volgend jaar nog zoveel mogelijk komen supporteren voor Beerschot-Wilrijk in 1B", besloot Geudens.