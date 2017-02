Hein Vanhaezebrouck legt uit waarom hij, Francky Dury en Peter Maes anders zijn dan veel andere coaches in de Jupiler Pro League

door Redactie



Ieder seizoen weer is het in de Belgische hoogste klasse een komen en gaan van coaches. Slechts weinigen blijven lang actief bij een en dezelfde club.

Toch zijn er ook uitzonderingen. Neem nu Hein Vanhaezebrouck, die aan zijn derde seizoen bezig is bij AA Gent. "Sommige coaches hebben een houdbaarheidsdatum", vertelt de succescoach van de Buffalo's in Sport/Voetbalmagazine. "Zij die elk jaar of om de twee seizoenen bij een andere ploeg zitten. Maar onder meer Francky Dury, Peter Maes en ik bewijzen dat het ook anders kan."

Wie langer bij een ploeg uit de Jupiler Pro League actief is, moet volgens Vanhaezebrouck roteren in zijn selectie. "Dar is sowieso het geval in België, we zijn een transitcompetitie. Je hebt altijd jongens die perfect tien jaar kunnen meegaan in je verhaal, maar je hebt er ook die geregeld een nieuwe uitdaging nodig hebben."