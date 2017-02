Man die werd gereanimeerd tijdens wedstrijd van OH Leuven is stabiel

door Redactie



Een 58-jarige man werd gereanimeerd tijdens OHL-Union, maar is nu stabiel

De man die tijdens de thuiswedstrijd van OH Leuven tegen Union gereanimeerd werd, is stabiel. In tegenstelling tot wat overal eerst werd geschreven, is de man dus niet overleden.