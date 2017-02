De held van The Great Old: "Op zo'n moment voel je je heel groot"

door Dirk Pieters en Redactie vanuit Antwerpen



Als Antwerp de promotie naar eerste klasse afdwingt, krijgt Geoffrey Hairemans een onsterfelijke status in Deurne. De middenvelder nam wat vanaf nu bekend zal staan als 'De Penalty'. In ongelooflijk stresserende omstandigheden schoot hij hem fantastisch tegen de netten.

Je moet het maar doen: na een kans of 25 gemist te hebben in de slotfase dé strafschop nemen die je naar de finale zal brengen. Duizenden ogen waren op hem gericht en toen trapte Hairemans ijskoud de bal quasi in de winkelhaak. "Het was stresserend ja", lachte de middenvelder achteraf. "Joeri (Dequevy) en ik stonden aangeduid als strafschopnemers."

"Ik was echter zeker van mezelf en hij had vertrouwen in mij, want hij gaf me de bal. Ik trapte hem zo hard mogelijk binnen. Wat ik voelde toen die bal binnen ging? Alles ontplofte en op zo'n moment voel je je heel groot. We hebben dit verdiend. We hebben er hard voor gewerkt en goed voetbal gebracht."