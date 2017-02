VIDEO: Fellaini praat over terugkeer naar Standard: "Why not?"

door Redactie



Marouane Fellaini is bijna 10 jaar weg bij Standard, maar denkt aan een terugkeer

Marouane Fellaini is aan zijn vierde seizoen bij Man United bezig. De Rode Duivel blijft echter ook zijn ex-club Standard op de voet volgen. Hij sluit een terugkeer niet uit.