Dario Van den Buijs (ex-Club Brugge) zorgde voor een unicum: "Dit overkwam me nog nooit in mijn carriÃ¨re"

Dario Van den Buijs (ex-Club Brugge) zorgde voor een unicum: "Dit overkwam me nog nooit in mijn carrière"

Met twee penaltygoals tegen Telstar krikte Dario Van den Buijs vorige vrijdag zijn doelpuntentotaal bij FC Eindhoven op tot acht stuks. Daarnaast leverde de Antwerpenaar ook al elf assists af. Indrukwekkende statistieken voor een centrumverdediger.

"Twee goals maken in één wedstrijd is me nooit eerder overkomen", vertelt de 21-jarige Van den Buijs bij Voetbalkrant.com. "Of het moet eens bij de duiveltjes gebeurd zijn. (lacht) Het is leuk dat ik de ploeg zo weer kon helpen. Want na enkele sterke maanden voor de winter was mijn terugronde rustig begonnen."

Maldini en Simons

Van zijn acht doelpunten scoorde Van den Buijs er zeven op penalty. Waar haalde hij de mosterd vandaan? "Echte voorbeelden heb ik niet, al keek ik vroeger wel op naar Paolo Maldini. Een secure verdediger met een goeie techniek. Bij Club Brugge had ik met Timmy Simons natuurlijk een goeie leermeester. Hoewel hij in mijn periode enkele keren miste vanop de stip, stak ik op training veel op van zijn traptechniek."

Twee keer nagedacht over transfer

Met zijn sterke prestaties speelde het jeugdproduct van blauw-zwart zich afgelopen winter in de kijker van Zulte Waregem en vooral Heracles Almelo. Ondanks gesprekken volgde er geen transfer naar de Eredivisie.

"Er stond al een jongen van 18 (Justin Hoogma, red.) op mijn plaats, die alles had gespeeld. Dan denk je natuurlijk twee keer na. Het is beter nu nog een halfjaar wekelijks te spelen bij Eindhoven. En dan zien we in de zomer wel wat er komt", besluit Van den Buijs.