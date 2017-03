Vier (!) spelers van Anderlecht en Genk in 'Elftal van de Week' en nee, niet Stanciu

door Johan Walckiers

Uros Spajic en Ally Samatta staan in het elftal van de week van de Europa League

Foto: © photonews

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Europa League staan er vier (!) spelers van Belgische ploegen in het 'Elftal van de Week' van de Europa League. Racing Genk is hofleverancier met drie spelers.