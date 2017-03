Standpunten Club Brugge en Anderlecht over maandagvoetbal glashelder: "Het is nu aan ons om te profiteren" en "Hierover nadenken richting volgend seizoen"

Paasmaandag valt middenin tussen de twee kwartfinales van de Europa League. Door speeldag 3 eventueel naar maandag te verplaatsen, creëer je een extra dag rust die welkom is als een Belgische ploeg terugkeert na een zware Europese verplaatsing.

Bij Club Brugge hoopt men dat het niet zo'n vaart loopt. "Ons standpunt over maandagvoetbal is bekend en dat houden we zo", sprak Vincent Mannaert op de bekendmaking van de kalender klare taal. "Twee jaar geleden waren we gelukkig dat we konden doorstoten in Europa, maar ongelukkig in PO1 (Club verspeelde de titel aan AA Gent, red.). Dan is het nu aan ons om te profiteren van de extra verplichtingen voor Anderlecht."