Gigantische vreugde bij Essevee: "Europa League in met nog Ã©Ã©n jaar Leye!"

"Dit is onbeschrijflijk, we hebben er allebei hard voor gestreden, maar het voelt natuurlijk beter om te winnen. Ik ben helemaal kapot", meer kon Derijck niet over de lippen krijgen. "Er is maar één held, dat is het team", aldus Bossut, toch de held met twee gestopte penalty's.

"We zijn twee keer op achterstand gekomen, we hebben gevochten. We toonden ook het meeste initiatief. Ik heb er geen woorden voor, dit is een fantastisch moment voor de club. Meteen in de poules van de Europa League."

Nog één jaar Leye

Ook Mbaye Leye, de kapitein, reageerde emotioneel. "Dit is een schitterende avond voor Zulte Waregem. KV Oostende verdiende het ook", gaf hij toe. "De penalty’s, dat is een loterij uiteraard. Europa League in mét Mbaye Leye nog één jaar!"