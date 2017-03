Volgende Belgische doorbraak? "Ik droom al van de Premier League van toen ik nog zeer klein was"

Dit seizoen mocht Ngoy vijf keer invallen. Toegegeven, klinkt niet al te denderend, maar hij gaat enorm enthousiast de toekomst tegemoet. "Ik droom al van de Premier League van toen ik nog zeer klein was, en toen ik naar Stoke City kon heb ik niet getwijfeld", zei hij aan L'Avenir.

"Ik kon dat niet weigeren en het is niet altijd even makkelijk geweest. Ik had in het begin moeilijkheden met het Engels hier bij Stoke, want dit is niet Londen of Manchester. Het is een kleine stad en het is hier zeer kalm. Binnenkort heb ik ook mijn rijbewijs en dat zal me ook verder helpen in mijn ontwikkeling, zodat ik nog meer op eigen benen kan staan."

Ngoy werd tijdens deze interlandbreak ook opgenomen in de selectie van de nationale U21. ​Hier kan u terecht als u meer wilt weten over deze jonge knaap.