Haroun blikt vooruit naar Jupiler Pro League: "Na 13 jaar wil Antwerp dÃ¡t zeker niet!"

Als het van Faris Haroun afhangt, dan gaat Antwerp geen mal figuur slaan in de Jupiler Pro League: "We gaan niet zomaar wat aanmodderen. Na 13 jaar willen ze hier meer dan gewoon vechten tegen de degradatie", klinkt het bij Haroun op Proximus.

Toch beseft de speler van The Great Old dat er dan wel wat zal mogen bijkomen in Antwerp: "We hebben wel al flink wat goede spelers, een goede organisatie en een hecht blok."

"Toch zal er nog wel wat versterkt worden. Maar dat moeten gerichte aankopen worden, want de kwaliteit zal belangrijker worden dan de kwantiteit."