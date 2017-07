Weiler legt uit waarom hij blijft roteren én wat de kansen zijn van Anderlecht op Old Trafford

"Elke match opnieuw om de drie dagen elf dezelfde spelers op topniveau klaarstomen? Dat is erg moeilijk. Ik wil een evenwicht zoeken tussen de matchen in Europa en in de competitie. De sterkste 11? Ik heb 16 of 17 erg sterke spelers", aldus Weiler op zijn persconferentie.

Dennis Appiah gaf aan dat hij het niet erg zou vinden om op de bank te zitten als de coach dat zou vragen, een mooie geste en in de lijn der verwachtingen van de coach: "De sfeer in de groep is goed, niemand maakt er problemen van."

"Kwalificatie op Old Trafford is mogelijk, maar je moet toch realistisch zijn. Ze hebben al meer dan 20 matchen niet verloren. We kunnen enkel doorgaan als we de perfecte match spelen én geluk hebben. Veel geluk."