Bruno met opgeheven hoofd: "Een morale boost die de vermoeidheid zal oplossen"

"We konden het grote Manchester aan". Met die woorden vat Massimo Bruno de gedachten samen van iedereen die de kwartfinale van donderdag had gezien. Fysiek en technisch, maar ook tactisch, moest Anderlecht niet onderdoen voor de gigant. "We waren erop gebrand om te tonen wat we kunnen, we wilden niet afgaan," ging de winger van Anderlecht verder.

Marcus Rashford maakte een einde aan de Brusselse hoop

Uiteindelijk werd Anderlecht, na een van de beste prestaties van hun seizoen, uitgeschakeld door details. "Wij hadden kansen, zij ook. Alleen het geluk ontbrak voor het doelpunt dat de kwalificatie had betekend. Maar we hebben de kleuren van Anderlecht alle eer aangedaan."