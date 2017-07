Niet alles is hosanna bij Anderlecht, manager van de man van 10 miljoen trekt aan de alarmbel nu situatie steeds schrijnender wordt

Voor Nicolae Stanciu, nota bene de man van 10 miljoen euro, is er hoe langer hoe meer geen plaats meer bij Anderlecht. Zijn invalbeurt donderdag op Old Trafford deed niet voor het eerst dit seizoen pijn aan de ogen.

"Stanciu moet rechtstaan als een man", vindt zijn manager Anamaria Prodan in Het Nieuwsblad. "Hij moet vechten voor zijn basisplaats. In Roemenië was hij een ster die non-stop speelde, nu moet hij zich aanpassen aan zijn rol in het team."

Gelukkig in Anderlecht

"Ik ben er zeker van dat René Weiler een fan is van Nico", gaat Prodan verder. "Maar momenteel speelt een Belgische international (Youri Tielemans, red.) op zijn positie. Zijn moment komt nog wel. Hij is zeer gelukkig in Anderlecht."