Twee jaar geleden zei Besnik Hasi: 'dat wordt hÃ©t aanvalsduo van Anderlecht': "Wel, de eerste mocht dit jaar niet meedoen bij Marseille en de andere is al terug naar Colombia"

Manager Herman Van Holsbeeck haalt in Fan! een opvallende anekdote aan om zijn visie over de jacht op geld die al op zeer jonge leeftijd begint te staven. "Twee jaar geleden zei Besnik Hasi over het duo Aaron Leya Iseka-Oswal Alvarez: dat wordt hét aanvalsduo van Anderlecht."

"Wel, de eerste mocht dit jaar niet meedoen bij Marseille en de andere is al terug naar Colombia. Te snel volgevreten en te veel geld gekregen. Dat jongens als zij, Januzaj, Lukebakio en andere Musonda's elders niet presteren naar hun kwaliteiten, is omdat we te snel te veel geld gaven aan hun omgeving."

Sterkmaking

Toch blijft dit nog regelmatig voorvallen, beseft Van Holsbeeck. "Omdat we ze pas een contract kunnen geven op hun zestiende. Daardoor zijn we verplicht met de ouders al twee jaar eerder een zogenaamde sterkmaking vast te leggen: een soort lening die ze niet moeten terugbetalen als op hun zestiende het contract wordt ondertekend."