United lijkt te passen voor Lukaku: 'Bod van 88 miljoen op toptalent afgewezen'

Kylian Mbappé staat immers in de belangstelling van de Mancunians, weet The Guardian. De Franse spits van amper achttien is zowel in de eigen competitie als Europees een fenomeen. Hij scoorde immers al achttien goals, terwijl hij in het begin van het seizoen niet eens in de basis stond.

Monaco houdt echter het been stijf, het wil een recordsom van maar liefst 118 miljoen voor het goudhaantje. Een bod van die grootorde zou alvast het budget voor Lukaku een stuk kleiner maken. En meer dan 200 miljoen betalen voor twee centrumspitsen, lijkt ook niet het beste idee. Wordt ongetwijfeld vervolgd.