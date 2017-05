Vanhaezebrouck legt opvallende keuze voor Neto uit

Renato Neto lag een hele poos in de lappenmand, maar de middenvelder stond in de Versluys Arena - leuk detail: hij droeg meteen de aanvoerdersband - opnieuw in de basis.

"Neto is al enkele weken de trainingen aan het opvoeren", legt Hein Vanhaezebrouck zijn keuze uit. "Ik zag overigens dat hij de voorbije dagen scherp en goed liep te trainen, terwijl Esiti nog steeds niet helemaal fit is."

Liever basis dan invalbeurt

Al werd er eerst getest bij de beloften. "En die vijfenveertig minuten verliepen vlot", aldus de coach. "Ik had hem ook liever als basisspeler en niet als invaller. Dan was er ook meteen een degelijke opwarming."