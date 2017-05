Zenuwen staan strak gespannen bij Anderlecht: slechts twee spelers reageren bij aankomst op het oefencomplex

Stadion had een reporter aan de ingang geposteerd met de vraag of ze er klaar voor waren. De meeste paars-witte pionnen keken sereen voor zich uit en reden de parking van het oefencomplex in Neerpede op. Ook Olivier Deschacht die woensdag voor de Kansspelcommissie verscheen, zweeg.

Frank Boeckx en Leander Dendoncker reageerden wel. "Ik ben er klaar voor, of het goed komt zullen we zien", vertelde de Anderlecht-doelman. Donderdagavond rond 22u20 weten we of de Brusselaars voor de 34ste keer in de geschiedenis aan het langste eind trekken.