Lokeren-debutant De Wolf weet waar zijn eerste shirt naartoe gaat: "Zij heeft mij altijd gesteund"

Die redding op Chevalier zorgde écht voor vertrouwen -Ortwin De Wolf

De Wolf toonde zich op een open kans van KV Kortrijk bij 2-3, een belangrijk moment in de match toen, want aan de overkant scoorde Lokeren de 2-4. "Chevalier stond helemaal alleen aan de tweede paal. Dat is op zich jammer natuurlijk, maar zo'n redding doet wel deugd. Het geeft een opkikker en zorgt voor vertrouwen."

Met het wedstrijdshirt is hij nog iets van plan. "Of ik het ga inkaderen? Ik ga er alleszins iets mee doen, ik denk dat ik het aan mijn moeder ga geven. Zij is er altijd voor mij geweest in al die jaren, al die weekends. Dit is echt een mooi moment dat ik kan delen met mijn familie."