Dit is hÃ©t Dream Team van de play-offs!

Doel

In doel manifesteerde Lovre Kalinic zich in de play-offs meermaals als de redder van AA Gent. Vooral in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge was hij tegen een man meer van instrumentaal belang om de drie punten toch in Gent te houden.

Verdediging

Achterin viel ons oog meer dan eens op de backs van Zulte Waregem. Dalsgaard en Hamalainen konden dankzij het nieuwe systeem van Dury vaker mee opschuiven en zorgden telkens voor gevaar. Het leverde Dalsgaard, die in de play-offs vijf goals lukte, een transfer naar Engeland op.

Centraal kiezen we voor Uros Spajic. Er ging zoals steeds veel aandacht uit naar Kara, maar hij was de meest regelmatige achterin bij de kampioen. Gigot was dan weer bij AA Gent één van de revelaties.

Middenveld

Op het middenveld konden we echt niet naast het duo van Anderlecht kijken. Youri Tielemans en Leander Dendoncker namen het team op hun schouders en droegen Anderlecht richting 34ste landstitel. We zijn benieuwd of Paars-Wit die laatste kan houden.

Pieter Gerkens is dan weer hét fenomeen bij Sint-Truiden. De middenvelder, ex-Racing Genk, was erg belangrijk in de groepswinst van STVV met een echte karrenvracht aan goals. wat een prestatie.

Aanval

Iets meer voorin komen we uiteraard uit bij Yuya Kubo. De Japanner ging in de play-offs gewoon door op zijn elan en bleef maar scoren. Dat hij de derde wintertransfer van Gent is die dit team haalt, is geen toeval. De Buffalo's kochten écht goed in.

Henry Onyekuru verteerde dan toch zijn frustratie over zijn gemiste transfer in de winter én kwam nog dicht in de buurt om Lukasz Teodorczyk de topschutterstitel afhandig te maken. Siebe Schrijvers zorgde er mee voor dat Racing Genk keizerlijk door play-off 2 raasde. Er was echt niets te doen aan de Limburgers.