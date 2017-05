Deze foto moet de fans van Dries Mertens en Kat hoop geven: "Het leven is mooi" (En er is ook belangrijk transfernieuws!)

Mertens en Kerkhofs werden een maand geleden al eens samen gespot in een wijnbar in Napels, maar verder gingen de contacten niet. Toch blijft Mertens - ondanks vele transferaanboden - gewoon in Napels. Zaterdag kondigde Napoli een contractverlenging aan tot 2020.

En ook Kat is terug in Napels. Vanop een balkon (dat van het huis van haar en Mertens?) gaf ze mee met haar 120.000 volgers dat het leven mooi is. In het italiaans en vanuit Napoli.

La Vita è Bella 💙 Een bericht gedeeld door katkerkhofs (@katkerkhofs) op 27 Mei 2017 om 3:33 PDT

Vele Italiaanse tifosi reageerden bijzonder blij op het mogelijk goede nieuws dat het opnieuw goed (of toch beter) zou gaan tussen Mertens en Kerkhofs. De komende uren, dagen en weken zullen we ongetwijfeld meer te weten komen. Voor de winger van Napoli is het sowieso interessant om opnieuw rust in het hoofd te vinden.