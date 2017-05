Geldschieter Gheysens neemt opmerkelijke beslissing bij Antwerp (met invloed op de schulden Ã©n op Decuyper)

De omzetting van een gedeelte van de schuldvordering van Goala aan Gheysens’ Spaanse holding Peridot ( betekent meteen een kapitaalverhoging van 2,98 miljoen euro, weet Het Nieuwsblad. Gheysens wordt samen met zonen Michael en Simon meteen ook zaakvoerder van Goala.

Decuyper wordt daarmee de grote baas. "Paul was al enkele maanden hoofdaandeelhouder van Goala, dit stond ook al zo in het licentiedossier. Niets nieuws dus. Paul is hier altijd al de grote baas geweest. Ook toen zijn identiteit als investeerder nog niet bekend was", klinkt het bij Decuyper.

Structuur

Maar aan de structuur verandert er niets. "Neen, neen. De geruchten dat ik minder zeggenschap zou hebben en dat Paul mij op een andere post wil ­zetten, komen niet tot bij mij."

Gheysens zelf wil er ook nog niets over kwijt. "Het is nog te vroeg. Binnen twee of drie weken maken wij de nieuwe structuur bekend."