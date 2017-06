Steekt Barcelona op deze manier Real opnieuw naar de kroon? Tottenham-speler zou geen 'neen' kunnen zeggen tegen BarÃ§a

"Ik ging er al testen ooit (als tiener), maar het ging niet helemaal goed, maar Barcelona is een fantastische club. Ik denk niet dat er veel spelers neen kunnen zeggen tegen Barcelona", aldus de 25-jarige Deen aan Extrabladet.

"Er is natuurlijk interesse en concrete interesse. Tot het concreet wordt, ga ik hier niet teveel over zeggen." Toch droomt hij van het hoogste niveau. "Ik zie mezelf binnen twee, drie jaar aan de top. Daar droom ik van. Ofwel bij Tottenham ofwel bij een andere club."

