KDB al tijdje zonder doelpunt bij Rode Duivels: "Interesseert me niet"

Want De Bruyne moet al 12 interlands wachten op een doelpunt. Nog nooit moest hij zolang wachten. Het heeft ook een duidelijke reden, want onder Roberto Martinez wordt hij vaak minder hoog op het veld uitgespeeld.

"Het is nu eenmaal zo, daardoor heb ik een andere rol binnen de ploeg gekregen. De laatste pass of een doelpunt? Daar kom ik nu iets minder voor in aanmerking. Maar ik dien gewoon het team."

"Ik vind het niet belangrijk of ik scoor of niet. Het belangrijkste is dat we winnen van Estland. Opnieuw met 8-1? Neen, dat denk ik niet. Maar het zal wel opnieuw aan ons zijn om druk te zetten en het verschil te maken."

In de Estse pers was er bij monde van de bondscoach van de thuisploeg al te lezen dat ze met een 0-3 best tevreden zouden kunnen zijn. Het zal dus ingraven worden voor de Esten.