Wens van Ronaldo heeft verregaande gevolgen voor United (en Lukaku?)

Zo was de overgang van spits Alvaro Morata naar Manchester United op enkele punten en komma's na afgerond, maar lijkt Real Madrid hem niet te willen laten gaan indien Cristiano Ronaldo Los Blancos vaarwel zegt.

Morata moest bij de Red Devils Ibrahimovic vervangen en de transfer zou volgende week afgerond worden, maar daar kwam door het bommetje van Ronaldo verandering in. Morata lag in de weegschaal met Lukaku, misschien melden Mourinho en co. zich opnieuw voor de Belg.