Ajax stelt relatief onbekende aan als hoofdcoach

Dat is de neef van Piet Keizer, maar verder een relatief onbekende naam in het Nederlandse voetbal. Hij speelde wel enkele seizoenen bij Ajax alvorens naar Cambuur te verkassen. Keizer was dit seizoen hoofdcoach van Jong Ajax, dat in de Jupiler League uitkomt.

Hij maakte daarbij heel wat indruk en dus werd het bestuur van Ajax verleid om hem aan te stellen als coach. Ajax heeft altijd al de kaart van de jeugd getrokken en dat geldt ook voor coaches. Keizer is met zijn 48 lentes nog relatief jong.