Management reageert op het plotse tribunestatuut van Benito Raman bij Standard: "Hij was verbaasd"

Vorig seizoen was Raman nog bij momenten van waarde voor de Rouches. Maar nu lijkt de nieuwe T1 niet op hem te rekenen. "Hij was toch wel verbaasd", gaat zijn manager Guy Vandersmissen bij Sporza in op de situatie. "De competitie komt dichterbij dus je verwacht als speler toch minstens op de bank te zitten."

"Zijn voorbereiding verliep tot nu toe ook goed. Hij kreeg in het begin zeker speelkansen en scoorde ook. Er was volgens ons geen enkel probleem. Hij heeft de trainer om uitleg gevraagd. Volgens hem zit Standard met een heel grote kern en moeten er keuzes gemaakt worden. Als trainer kan ik dat natuurlijk begrijpen, maar als speler ga je er niet onmiddellijk mee akkoord."

Wachten op Standard

De vraag die zich nu stelt is of Raman na een korte passage door Luik alweer op zoek gaat naar een andere club? "We wachten op een antwoord van Standard", gaat Vandersmissen verder. "Ik heb de vraag gesteld aan Renard. Als het antwoord is dat hij inderdaad niet in de plannen past van de trainer en de club, dan zoeken we een oplossing. Een jonge speler mag geen volledig seizoen op de bank zitten. En dat is ook niet in het belang van Standard."