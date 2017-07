MbappÃ© voor 180 miljoen euro naar Real Madrid? Monaco reageert op het nieuws dat insloeg als een bom

Mbappé was dinsdag al een hele dag trending. Zo zou hij voor 150 miljoen euro, plus 30 miljoen euro aan bonussen, de overstap maken naar de Koninklijke.

Dat nieuws is voorbarig. Aan Sky Sports News bevestigde Monaco dat er nog geen princiepsakkoord met Real bereikt is. Een transfer naar Santiago Bernabeu is nog niet aan de orde.

26 goals

De 18-jarige Mbappé scoorde vorig seizoen 26 goals voor Monaco en gaf ook acht assists. Op die manier had hij een belangrijk aandeel in de titel die Monaco behaalde in de Ligue 1. Eerder sprak Real-coach Zinedine Zidane al vol lof over het Franse supertalent.